Un jour après le revers face au Maroc, les Diables ont profité d’une journée en famille. Une journée qui n’a pas calmé les ardeurs chez certains joueurs belges. Ce jeudi, les Diables joueront leur survie face à la Croatie.

2 Le Brésil, vainqueur de la Suisse, arrache son ticket pour les huitièmes

Même sans Neymar, toujours blessé à la cheville, le Brésil s’est imposé face à la Suisse. Le but, signé par Casemiro, est tombé en fin de match.

3 Le Portugal assure l’essentiel face à l’Uruguay

Grâce à un doublé de Bruno Fernandes, le Portugal a battu l’Uruguay au terme d’une partie animée. Pour la première fois de ce Mondial, un spectateur est monté sur la pelouse. La rencontre a été interrompue quelques instants.

4 Le Ghana tient sa première victoire

Le Ghana est venu à bout de la Corée du Sud au terme d’une rencontre spectaculaire où les Africains sont passés par toutes les émotions.

5 Un match de fou entre le Cameroun et la Serbie

Si, sur papier, la joute entre le Cameroun et la Serbie, pouvait laisser présager un ennui total, il n’en sera finalement rien. Six buts, des rebondissements et un niveau de jeu plus qu’intéressant, les deux nations ont partagé l’enjeu après une excellente rencontre.