Suivez Argentine-Mexique en direct : de nombreux changements pour l’Albiceleste, déjà en danger (20h)

En défense, Taglafico, Romero et Molina sont mis sur le banc au profil d’Acuña, de Lisandro Martínez et de Gonzalo Montiel. Dans le milieu de terrain, Mac Allister et Guido Rodríguez prennent la place de Papu Gomèz et Leandro Paredes. Le trio Di María, Lautaro et Messi est conservé en attaque.

Du côté du Mexique, on aligne 5 défenseurs pour faire face aux dangereux attaquants argentins.

La fiche de match :

Argentine : Martinez - Acuna, Martinez, Otamendi, Montiel - Mac Allister, Rodriguez, de Paul, Di Maria - Lautaro, Messi

Sélectionneur : Lionel Scaloni

Mexique : Ochoa - Gallardo, Moreno, Montes, Araujo, Alvarez - Chavez, Guardado, Herrera - Vega, Lozano

Sélectionneur : Tata Martino

Arbitre : Daniele Orsato