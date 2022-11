Passage à savon, corrections et remise en question

Après avoir subi une gueulante du sélectionneur dans le vestiaire, les acteurs de la rencontre ont entamé une remise en question personnelle. "Chacun a eu besoin d’être seul, on s’est couchés tôt", a confié le directeur général de la Mannschaft Oliver Bierhoff sur ARD.

Débriefing et entretiens individuels

Puis jeudi matin à la première heure, les 26 Allemands ont été convoqués par Hansi Flick qui n’a pas hésité à mettre le doigt sur la plaie encore ouverte. Le boss a ensuite pris plusieurs joueurs à part pour de franches discussions en tête-à-tête. "Nous avons eu un bon échange et je pense que nous sommes tous partis avec un bon feeling", révèle Julian Brandt.

La discussion a inévitablement été plus engagée avec ses défenseurs (Süle, Rüdiger et Schlotterbeck) qui ont commis plusieurs graves erreurs face aux attaquants japonais. "Beaucoup de choses n’ont pas été mises en place comme nous l’avions imaginé, s’est expliqué, à froid, Hansi Flick jeudi après-midi. Nous avons commis des erreurs individuelles que nous n’avons pas le droit de faire en Coupe du monde. Nous devons mieux défendre, mettre la pression sur le ballon dans notre moitié de terrain."

Le coach s’est aussi lui-même remis en question. Il a notamment été critiqué pour ses changements à l’heure de jeu (Müller et Gündogan sont sortis) qui ont perturbé l’équilibre de l’équipe. "Il y a certaines choses en matière de tactique que nous pouvons et devons faire mieux", admet-il.

Toute la Mannschaft a ensuite multiplié les visionnages de la rencontre. "Nous avons vu ce qui n’allait pas et ce que nous devons faire mieux", témoigne l’attaquant Kai Havertz, quasiment invisible au milieu de la défense nippone.

"On a analysé les buts et on a beaucoup parlé de notre comportement face au ballon", ajoute Brandt.

"Nous avons fait beaucoup de choses positivement durant 70 minutes, observe Flick. N ous avons une bonne équipe, mais en tant que groupe, nous devons mieux agir sur le terrain et maintenir l’intensité pendant 90 minutes. Lorsque vous menez 1-0, vous devez bien défendre et bien vous comporter."

Une autre réaction qu’en 2018

Le capitaine Manuel Neuer ainsi que les plus expérimentés comme Thomas Müller et Ilkay Gündogan – qui ont déjà publiquement poussé un coup de gueule sur l’attitude de leur équipe après la rencontre – ont aussi pris la parole. Mais dans une démarche positive et sans animosité, contrairement à ce qui s’était passé au Mondial 2018, juste avant l’élimination dès la phase de poule.

"En Russie, on pouvait sentir une tension plus forte entre les jeunes et les plus âgés, reconnaît Bierhoff. Ici, c’est une unité très homogène qui veut poursuivre un objectif. Et c’est le plus important : même si nous avons des idées différentes, nous nous unissons vers un seul objectif, qui est de réussir cette Coupe du monde."

Aux entraînements, le staff allemand a évidemment retravaillé la défense qui sera mise à rude épreuve face à l’armada espagnole, tout en insistant sur la nécessité d’être plus efficace dans la construction. Pour ce faire, l’Allemagne pourra compter sur le retour de Leroy Sané, qui n’était pas à 100 % pour le premier match. "Il peut changer un match à lui seul, pense Flick qui pourrait aussi changer une partie de son arrière-garde. Chaque personne, chaque position est discutée. C’est notre travail de mettre en place l’équipe de manière à ce qu’elle ait les meilleurs joueurs contre l’équipe en question. Nous ne changerons pas le système, nous n’en sommes pas encore là. Nous devons savoir ce qui est important contre l’Espagne et ce que nous devons faire."

Après l’énervement, la déception, l’incompréhension, puis la phase d’analyse, place désormais au réveil collectif. "J’ai eu beaucoup de colère en moi depuis le match et je n’étais pas de bonne humeur non plus, admet Havertz. Une fois que vous avez un peu digéré le tout, l’excitation l’emporte à nouveau. Il est maintenant temps de regarder vers l’avant et de développer un sentiment positif avec l’équipe. Bien sûr, nous devons respecter l’Espagne. Mais nous ne nous cachons pas, car nous savons de quoi nous sommes capables."