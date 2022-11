Onana se sent bien

On n’avait presque pas vu Kevin De Bruyne à ses côtés, c’est dire. On a repris quelques phrases de sa conférence de presse pour les décrypter.

« Je n’ai peur de rien »

Pas vraiment besoin de décodeur sur le coup. Mercredi, Onana est monté sur la pelouse sans stress. Juste avec l’envie de tout casser. Sa première apparition en Coupe du monde ? On se demande même s’il y a pensé. "Je suis venu à ce tournoi avec une motivation de fou. Je veux casser le maximum de barrières possible et montrer mes qualités. Le foot est une chance, alors je profite. Moi, je n’ai aucune pression."

Un état d’esprit qui l’aide par rapport à ses concurrents, moins imperméables à la pression. Youri Tielemans doit réagir après sa baisse de régime des derniers mois, tandis qu’Hans Vanaken subit un contrecoup après être monté en grade chez les Diables. Onana, lui, ne peut que grimper à l’échelle. Et comme il n’a peur de rien, donc pas du vertige, il va vouloir aller tout en haut.

« Je peux jouer avec tout le monde au milieu, Axel me rassure beaucoup »

La concurrence justement. Le sujet est bien sûr venu sur la table après sa prestation de mercredi. Il l’a dit lui-même: il a marqué des points par rapport à Tielemans. Les stats ne mentent pas: il a réussi à casser une ligne sur 77% de ses tentatives face au Canada, contre seulement 33% pour le médian de Leicester. Il a d’ailleurs trouvé trois fois plus Kevin De Bruyne que Tielemans, en ayant chacun une mi-temps.

Bref, Onana postule pour être titulaire dimanche contre le Maroc. "J’ai la chance de ne pas être coach et ce sera à Roberto (sic) de décider. Moi, je peux jouer avec tout le monde au milieu", a-t-il répondu. Mais, sans transition, il a enchaîné avec un compliment à Axel Witsel : "Jouer avec lui rassure beaucoup. Il donne des conseils et il te soutient. Quand on est associés, il assure derrière et j’ai de la liberté offensive. J’aime beaucoup ça."

« La comparaison avec Fellaini ? Un compliment, mais je suis différent »

Witsel a, lui aussi, déjà lancé des fleurs à Onana. Il l’avait notamment comparé à Marouane Fellaini. "C’est un compliment. Marouane a apporté beaucoup aux Diables et il a été décisif dans des moments importants." Quand on lui fait remarquer qu’il a plus de qualités footballistiques, il sourit et répond modestement. "Moi, jamais je ne dirais ça."

Mais il enchaîne avec une phrase qui le trahit: "Je suis différent de Marouane. On a un style différent balle au pied, comme vous l’avez dit."

Son idole de jeunesse se rapproche plus de la façon dont il conçoit le foot. "J’étais fan de Pogba. Physiquement, ça matche. Je m’inspirais beaucoup de lui. Maintenant, je regarde plein de joueurs à ma place. J’ai aussi la chance de jouer avec l’un des meilleurs du monde (NDLR: il se tourne vers De Bruyne qui patientait à côté après avoir déjà donné sa conférence de presse)."

« Vous ne me voyiez pas aller aussi vite ? J’ai un problème avec ça »

Un journaliste de L’Équipe, aussi suiveur de Lille, était présent à la conférence de presse. Il a vu “naître” Onana en équipe première du Losc. Quand il lui a dit qu’il ne le voyait pas progresser aussi vite dans sa carrière, le Diable a réagi: "J’ai un problème avec ça. Pour moi, tout se passe juste comme prévu. Étape par étape. Cette Coupe du monde, c’est la suite logique de mon évolution. Mais je n’ai que 21 ans. J’ai encore des trucs à apprendre, c’est normal."

Vous l’aurez compris: le joueur acheté par Everton pour 35 millions vise encore bien plus haut. Logique quand on n’a peur de rien, finalement.