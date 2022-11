"Je tiens d’abord à dire qu’il n’est pas facile d’organiser un rallye dans le contexte actuel, avoue Christian Jupsin, le patron de DG Sport, organisateur. A près ces deux tragiques accidents fort différents, il est important de se serrer les coudes. Je remercie les bourgmestres ainsi que le gouverneur de la Province pour leur soutien malgré les 0,1 % d’anti-rallyes qui font beaucoup de bruit. Notre événement aura bien lieu et, contrairement à ce que prétendaient des rumeurs, il n’a jamais été question de l’annuler".

Le rallye est dans le collimateur ?

Il est clair qu’on nous attend au tournant. Mais je tiens tout de même à préciser ceci : selon une récente étude française concernant les décès liés au sport en extérieur, 37 % viennent du ski, 9 % des sports mécaniques incluant la moto et 8 % du cyclisme. Et on n’a jamais imaginé interdire les sports d’hiver !

Des mesures spéciales ont-elles dû être prises ?

Nous avons eu une réunion avec les bourgmestres, la police et les pompiers après le Condroz, mais ils ont pu constater que tout était déjà bien pensé. Nous n’avons jamais eu de gros soucis avec le public chez nous. On n’a rien dû changer. On fait tout ce qu’il faut. Il y aura de la police en renfort à certains endroits et des motards suivront les voitures ouvreuses et viendront donner un coup de main si nécessaire aux commissaires dans les endroits les plus chauds. Et nous faisons aussi tout notre possible pour éviter les nuisances aux riverains, auxquels nous accordons un grand respect. On s’en remet aussi aux spectateurs à qui notre message est clair: on n’hésitera pas à arrêter ou à annuler des spéciales.