Neymar : objectif huitième

Un diagnostic qui tempère les craintes des plus pessimistes sur un éventuel forfait définitif. L’inquiétude populaire s’est un peu dégonflée, proportionnellement à la cheville du numéro 10 qui ressemblait à une balle de tennis, jeudi soir. Dans la foulée, le sélectionneur Tite (61 ans) s’était d’ailleurs montré résolument optimiste en affirmant que Neymar "rejouera dans ce tournoi". Pas tout de suite, bien sûr. Il est acquis que l’avant-centre, pris en charge et chouchouté dès sa sortie du terrain, notamment par son kiné personnel, fera l’impasse sur le deuxième match du groupe G, lundi contre la Suisse, pour se soigner. Et probablement aussi sur le troisième, face au Cameroun, si la qualification est validée d’ici là. Aucun risque démesuré ne sera pris.

Triste, mais il y croit

L’objectif est en fait que Neymar soit en mesure de rejouer à partir des huitièmes de finale. Et plus si affinités. Car on imagine bien le Brésil aller loin dans ce tournoi. "Il était un peu triste (après le match) à cause du coup qu’il a reçu, mais on croise les doigts en espérant que ce ne sera pas grave et qu’il pourra nous aider jusqu’au bout, a déclaré Vinicius. C’est l’homme le plus important de notre équipe, celui qui endosse toutes les responsabilités".

Son coéquipier Antony, remplaçant jeudi, a également tenu un discours rassembleur et encourageant, refusant de céder à la panique d’une absence à court terme de Neymar : "La composition d’une équipe est amenée à changer au fil du temps. Chacun connaît la qualité de notre effectif. Nous avons démontré qu’un joueur pouvait être remplacé sans que le rythme de la partie s’en ressente. Sur le banc, nous étions prêts".

Les démons de 2014

Par son jeu provocateur et sa vivacité, Neymar est très régulièrement la cible de la maladresse ou de la méchanceté de ses adverses. Jeudi, selon les statistiques de la Fifa, il a subi neuf fautes. C’est beaucoup. Tout simplement le total le plus élevé du match et cinq de plus que quiconque sur le terrain.

Cela ravive immédiatement de vieux démons, au Brésil. Ceux nés de précédentes blessures qui lui ont déjà volé de grands rendez-vous avec la Seleçao. En 2014, violemment touché au dos en quart de finale du Mondial contre la Colombie, en larmes, il avait dû déclarer forfait pour la demi-finale tristement historique face à l’Allemagne à Belo Horizonte (7-1). Plus récemment, après avoir manqué deux matchs de préparation avant la Coupe du monde 2018 – et trois avant celle de 2022 –, Neymar a également été privé de la Copa América 2019 à cause d’une rupture des ligaments de la cheville droite, décidément peu ménagée. Sans parler de ses multiples absences médicales en cinq saisons au PSG.

L’exemple KDB

Dans ce marasme ambiant, il existe des motifs d’espoir pour l’ancien crack de Santos. Pour peu que son entorse se résorbe relativement bien, il pourra donc reprendre part à son dernier rêve "auriverde". Celui d’essayer de gagner la Coupe du monde au probable crépuscule de sa carrière internationale. Nul doute qu’il est prêt à ce sacrifice, même si cela ne devrait pas enchanter la direction et le staff du PSG.

Neymar ne serait pas le premier joueur à disputer un match à élimination directe avec une telle blessure à la cheville. En Belgique, on se souvient que, "grâce au miracle du staff médical" (glace, massage, repos, antidouleurs et tape), Kevin De Bruyne avait pu disputer tant bien que mal le quart de finale de l’Euro 2021 contre l’Italie (2-1) malgré une rupture des ligaments de la cheville. Le compte à rebours brésilien est lancé. Il concerne également l’arrière latéral droit Danilo, lui aussi victime d’une entorse jeudi soir.