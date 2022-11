Mazraoui (Bayern) déclare forfait

Le verdict était attendu et il est tombé : Noussair Mazraoui est forfait pour dimanche. Le joueur du Bayern Munich ne pourra pas affronter les Diables ce dimanche après-midi. Blessé aux côtes et sorti sur civière lors du match face à la Croatie (0-0), il a refait des examens ce vendredi et le staff médical lui a conseillé de ne pas s’aligner contre la Belgique. Il y a encore un espoir de le voir lors du troisième match, face au Canada. Achraf Hakimi, l’autre star sur les ailes marocaines, espère encore être de la partie. Il souffre d’une légère blessure à la cuisse mais l’espoir est là. La décision sera prise samedi quant à la participation du joueur du PSG. C. F