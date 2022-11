Après avoir une victoire étonnante face à l’Argentine, l’Arabie saoudite était attendue au tournant face à la Pologne. Malheureusement pour Hervé Renard, son équipe va s’incliner deux buts à zéro . Les Aigles Blancs ont pu compter sur un grand Szczesny, auteur d’un double arrêt important sur pénalty, ainsi que d’un Lewandowski buteur pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde.

2 De Bruyne et Hazard pas sur la même longueur d’onde

Après la victoire compliquée face au Canada, de nombreux doutes ont été émis concernant les qualités de notre équipe nationale. Dans un entretien avec le Guardian, Kevin de Bruyne n’y est pas allé par quatre chemins et s’est montré ouvertement pessimiste sur les chances des Diables au Mondial . "Je pense que nous n’avons aucune chance de remporter la Coupe du monde, nous sommes trop vieux", lance le meneur de jeu des Belges.

Eden Hazard a répondu aux propos de son collègue avec plus d’optimisme . “Les craintes de Kevin? Je suis assez confiant en fait.”

3 Un Mbappé décisif, les Bleus premiers qualifiés

C’était le choc du groupe D : la France, championne du monde en titre, affrontait le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro. Au terme d’une très jolie rencontre de football, un joueur a su tirer son épingle du jeu : Kylian Mbappé. Le jeune joueur, bien aidé par un Antoine Griezmann étincelant, y a été de son doublé et a qualifié son équipe pour les huitièmes de finale .

Dans l’autre rencontre du groupe, l’ Australie s’est imposée face à la Tunisie un but à zéro au terme d’un match assez terne.

4 Match irrespirable pour l’Argentine, Messi salvateur

L’Argentine était embourbée dans un sacré pétrin face au Mexique . Pratiquement obligée de gagner, l’équipe de Lionel Scaloni a fait face à une équipe mexicaine résolument tournée vers la défense. Le verrou a fini par être brisé par le petit génie de l’Albiceleste, Lionel Messi. La Pulga a fait la différence peu après l’heure de jeu et a complètement libéré son équipe. L’Argentine finira par inscrire un second but en fin de rencontre. L’Albiceleste jouera sa qualification contre la Pologne.

5 Les supporters gallois en deuil

Le monde du football gallois est en deuil après le décès d’un supporter des Dragons. Kevin Davies était avec son fils au Qatar à l’occasion du Mondial 2022. Il serait décédé après avoir été conduit à l’hôpital Général Hamad de Doha pour un problème de santé, après le match perdu par le Pays de Galles contre l’Iran (0-2).