Une fois qu’il a commencé à rappeler Karim Benzema, Didier Deschamps s’est montré fidèle à sa ligne de conduite. Pour lui, devenir une doublure après avoir été un titulaire en puissance apparaît inconcevable. Même, et surtout peut-être, après avoir été l’avant-centre des champions du monde.

Le sélectionneur a suivi cette logique : Benzema blessé en mars, Giroud est revenu. Et il a marqué contre la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0). Benzema bon pour le service en juin ? Giroud est resté chez lui. Subissant plus qu’il n’a accepté cette situation en soignant sa communication.

Juste avant la divulgation de la liste pour la Coupe du monde, ses mots dans le journal L’Équipe allaient dans ce sens quand il a avoué "une certaine frustration". "Mais, honnêtement, cela a peut-être été un mal pour un bien. Je sortais d’un final éprouvant avec l’AC Milan dans la course au titre et cette lutte sans relâche toute l’année."

Mais ses performances ont plus parlé pour lui avec un doublé de buts et de passes décisives contre Salzbourg qui l’a rendu incontournable. Avant qu’il ne s’érige en recours au moment de la blessure de Karim Benzema. Avec un impact certain. Avec ses deux buts contre l’Australie qui lui ont permis d’égaler le record de Thierry Henry de 51 réalisations en Bleu, mais avec huit sélections de moins que l’adjoint de Roberto Martinez (115 contre 123), pour devenir à 36 ans et 53 jours le plus vieux buteur français en phase finale d’un grand tournoi.

Loin de ses critiques envers Kylian Mbappé quand il avait regretté avant l’Euro "ces ballons qui n’arrivent pas", Giroud a marqué sur un service du prodige son second but contre l’Australie pour consacrer son rapprochement sur le terrain et en dehors avec le crack qui a trouvé ce fameux pivot qu’il ne veut pas être.

"C’est un bonheur pour un groupe. Il se coltine deux défenseurs centraux, prend des coups, fait un travail de sape, de besogneux et d’autres en profitent", a résumé dans Le Figaro Laurent Koscielny, qui, de Tours (2008/09) à Arsenal (2012-2017) en passant par l’équipe de France, a disputé 256 matchs avec son complice de toujours. "Et en dehors, c’est une crème. Il mérite, grâce au travail, à un mental d’acier et aux remises en question permanentes, tout ce qui lui arrive. Plus d’un joueur aurait lâché mentalement en cours de route. Lui y a toujours cru. Il m’impressionne pour cette force de caractère".