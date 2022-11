DIRECT | Lionel Messi ouvre le score face au Mexique (1-0)

En défense, Taglafico, Romero et Molina sont mis sur le banc au profil d’Acuña, de Lisandro Martínez et de Gonzalo Montiel. Dans le milieu de terrain, Mac Allister et Guido Rodríguez prennent la place de Papu Gomèz et Leandro Paredes. Les trois grandes stars de l’équipe, Di María, Lautaro et Messi sont conservés dans le onze.

Du côté du Mexique, on aligne 5 défenseurs pour faire face aux dangereux attaquants argentins.

Une première période fermée

Le début de match est haché, avec de nombreuses fautes commises par les deux camps. Les équipes sont nerveuses et de la tension se fait sentir dans l’air. L’Argentine, malgré ses quatre milieux de terrain, ne profite pas réellement de sa supériorité numérique dans l’entrejeu.

Peu d’occasions sont à signaler dans le premier acte, si ce n’est quelques coups de pied arrêtés. Un centre-tir excentré de Messi sur coup franc met Ochoa en difficulté (35e). Cinq minutes plus tard, Di Maria adresse un bon ballon sur corner, mais Lautaro manque sa reprise de la tête.

Le Mexique obtient un coup franc plus qu’intéressant à la 44e minute, mais la frappe enroulée de Vega manque de puissance et est captée par Martinez.

Le second acte recommence sur les mêmes bases que le premier, avec beaucoup de déchêts techniques du côté argentin. Lionel Messi n’est pas dans son match, en témoigne un coup franc sans conviction à la 52e minute.

La fiche de match :

Argentine : Martinez - Acuna, Martinez, Otamendi, Montiel (Molina, 63e) - Mac Allister, Rodriguez (Fernandez, 57e), de Paul, Di Maria - Lautaro (Alvarez, 63e), Messi

Sélectionneur : Lionel Scaloni

Mexique : Ochoa - Gallardo, Moreno, Montes, Araujo, Alvarez - Chavez, Guardado (Gutiérrez, 42e), Herrera - Vega, Lozano

Sélectionneur : Tata Martino

Arbitre : Daniele Orsato