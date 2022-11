Dès la reprise, Raphinha a chipé le ballon dans la défense avant de tirer droit sur le gardien (46e). Neymar a manqué le cadre depuis le point de penalty sur un centre de Vinicius (55e), mais le danger se précisait aux alentours des buts serbes.

Ainsi, après un tir lointain d’Alex Sandro sur le poteau (60e), Vinicius a tenté sa chance après un festival de Neymar dans la surface. Richarlison a hérité du rebond dans les six mètres et a conclu l’action pour donner l’avance à la Seleçao (1-0, 62e).

Une dizaine de minutes plus tard, le même Richarlison a signé sans doute le plus beau but du Mondial jusqu’ici avec une reprise acrobatique et spectaculaire propulsée au fond (2-0, 73e). La fin fut une formalité pour un Brésil néanmoins inquiet d’avoir vu Neymar quitter le terrain prématurément en grimaçant…