Onana ou Tielemans ? Theate ou Vertonghen ? Faites votre 11 pour le match de Coupe du Monde contre le Maroc

Si Batshuayi a marqué le but salvateur, on ne peut pas dire qu’il ait fait une très grande partie. De son côté, Romelu Lukaku est de retour avec le groupe à l’entraînement, néanmoins, il est peut-être plus prévoyant de le faire commencer sur le banc, faudrait pas nous le cramer notre Big Rom’. Lois Openda était également rentré contre les Nords-Américains, et il avait plutôt bien performé pendant les grosses 20 minutes que Martinez lui a offertes.

Trossard, quant à lui, a tenu son rôle de remplaçant d’un Hazard qui n’a pas fait son pire match des derniers mois. Pourrait-il aspirer à une place de titulaire ce dimanche ? Sur les ailes, Carrasco a eu beaucoup de mal à défendre, Meunier commencera-t-il ce match ? Carrasco jouera-t-il plus haut ?

En défense, autant dire qu’un des trois défenseurs du dernier match est sur la sellette... Le Mauve, Jan Vertonghen, a semblé dépassé face à Jonathan David et ses compères. Contre un Maroc agressif et qui jouera haut, pourquoi ne pas lancer un Arthur Theate ou un Wout Faes tous deux plus rapides et hargneux ? Tenteriez-vous l’option Debast ? Dendoncker et Alderweireld, quant à eux, ont plutôt bien presté.

Au milieu, le jeune Amadou Onana est bien rentré à la mi-temps et a réussi à redynamiser ce milieu de terrain. Tielemans est un habitué des Diables, tout comme Witsel, mais l’un des deux laissera-t-il sa place au grand milieu d’Everton ?

À vous de jouer :