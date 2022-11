Le Qatar est déjà le premier éliminé de la Coupe du Monde 2022

Voilà qui est fait... Si l’on savait qu’ils ne passeraient pas les poules à l’avance, Le Qatar est définitivement et mathématiquement éliminé de sa propre Coupe du Monde puisqu’il a perdu ses deux premiers matchs contre l’Équateur et le Sénégal. Pointant à un beau zéro point, le partage entre les Pays-Bas et l’Équateur a définitivement scellé leur sort puisque les deux formations ont désormais 4 points, irrattrapables pour les Qataris. Il ne faut pas en vouloir à ces joueurs qui ont, si l’on reste honnête, été lancés dans cette Coupe du Monde sans en avoir réellement le niveau.