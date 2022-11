Hans Van Alphen: « La décision de Nafi est respectable »

"Cette annonce, le mois dernier, a surpris tout le monde, moi y compris, dit-il. Pour le grand public, c’est difficile à comprendre étant donné que cette séparation avec Roger Lespagnard intervient au bout d’une saison couronnée de succès, aux Mondiaux et à l’Euro. Pour ma part, je peux comprendre qu’après 14 ans de collaboration avec un entraîneur, après avoir écouté tout ce qu’il avait à dire, un athlète ait envie d’un autre discours. Après tout ce temps, les mots n’ont plus le même impact. La décision de Nafi témoigne plutôt d’une motivation intacte. On ne peut que respecter le fait qu’elle prenne les décisions les plus difficiles dans l’intérêt de sa carrière."