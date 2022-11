Réaction touchante de Breel Embolo qui inscrit un but avec la Suisse contre le Cameroun, son pays d’origine (vidéo)

Breel Embolo est un joueur Suisse né à Yaoundé au Cameroun de 25 ans et qui évolue au poste d’attaquant à Monaco et pour la Suisse. Confronté à son pays d’origine dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Embolo a su inscrire un but en seconde période pour donner l’avantage aux siens. Sa réaction a évidemment été touchante, le joueur a décidé de ne pas célébrer et de lever ses bras au ciel en guise de marque de respect. Lui qui envoie de l’aide à son pays d’origine où il a monté une association, il s’était exprimé sur son choix et sa réaction à l’annonce du groupe. "J’avoue ne pas avoir sauté de joie. Mais en même temps, j’étais fier de pouvoir jouer contre mon autre pays et montrer ce que j’ai appris. Un jour, tu te réveilles, tu as ta réponse quant au choix de la sélection et tu te dis: “c’est ça que je veux. Pas de retour en arrière”".