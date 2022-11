Pas question de calculer pour les Belgian Cats, c’est un 2/2 et rien d’autre

Deux matchs, c’est le délai qui est laissé au nouveau coach des Belgian Cats, le Français Rachid Méziane pour convaincre la fédération, mais également les joueuses de lui faire confiance pour les futures échéances de l’équipe nationale féminine de basket-ball. Et cela commence, ce jeudi soir (20 h 30), avec un affrontement face à la Macédoine du Nord dans le cadre de la qualification pour l’Euro 2023. Il y aura ensuite une rencontre face à la Bosnie-Herzégovine, ce dimanche à 16 h 15. Deux rencontres capitales dans le cadre de la qualification. La Belgique doit viser la première place du groupe. Or, sur les deux matchs déjà disputés, elle compte une défaite face à la Bosnie-Herzégovine (77-71). "On ne veut pas commencer à calculer en vue de terminer dans les meilleurs deuxièmes, donc on doit gagner les deux matchs", précise le directeur technique Sven Van Camp, qui endossera aussi la casquette d’assistant-coach pour cette fenêtre suite à la démission de Pierre Cornia.