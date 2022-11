Les Espagnols ont littéralement marché sur le Costa Rica

0 Comme le nombre de tentatives du Costa Rica, quasiment incapable d’amener le ballon dans le grand rectangle espagnol. C’est la deuxième fois qu’une équipe ne parvient pas à tirer une seule fois lors d’un match de Coupe du monde depuis 1966.

2 Comme les deux réalisations de Ferran Torres. L’ailier du Barça est devenu le troisième joueur à inscrire un doublé lors de ses débuts avec l’Espagne à la Coupe du monde, après José Iraragorri contre le Brésil en 1934 et David Villa contre l’Ukraine en 2006.

3 Comme le nombre de buts côté espagnol affichés sur le marquoir à la pause. Ce n’est que la deuxième fois que la Roja inscrit trois buts en première mi-temps d’un match de Coupe du monde. La première, c’était… en 1934, contre le Brésil.

7 Comme les sept buts plantés et ce score de 7-0 qui place cette rencontre parmi les sept plus gros succès Coupe du monde. Seules cinq nations ont fait mieux: la Hongrie (en 1982 contre le Savlador: 10-1 et en 1954 contre la Corée du Sud: 9-0), la Yougoslavie (contre le Zaïre en 1974: 9-1), l’Allemagne (contre l’Arabie Saoudite en 2002: 8-0), la Suède (contre Cuba en 1938: 8-0) et l’Uruguay (contre la Bolivie en 1950: 8-0).

18 Comme l’âge de Gavi (18 ans et 110 jours) qui est devenu le plus jeune Espagnol de l’histoire à jouer en équipe nationale dans un grand tournoi. En plantant le cinquième but espagnol avec un joli poteau rentrant (75e), il est aussi devenu le plus jeune buteur en Coupe du monde depuis Pelé, qui avait marqué à 17 ans et 249 jours en finale de l’édition 1958 contre la Suède.

82 Comme le pourcentage de possession du ballon de la Roja qui n’a laissé que des miettes aux Costariciens . "Quand les choses se passent comme ça, le football devient un sport merveilleux", s’est réjoui Luis Enrique à TVE.