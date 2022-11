La Suisse domine le Cameroun pour son premier match en Coupe du Monde 2022

Samuel Eto’o n’avait pas vu juste quant aux premiers résultats de son pays le Cameroun qu’il a pronostiqué premier de son groupe et qui devrait atteindre la finale contre le Maroc par après. Si ce pronostic a l’air fou (et honnêtement, il l’est sûrement), la première étape est ratée ce jeudi face à la Suisse où c’est le seul joueur né au Cameroun qui a inscrit le but de la victoire.