Coupe du Monde 2022 : sans un seul tir cadré, l’Uruguay et la Corée du Sud se quittent dos à dos

Parsemée de joueur du Real, du Barca et encore de Tottenham ou de Liverpool, cette équipe Uruguayenne est loin d’être moyenne. Côté coréen, la superstar Heug-Min Son ne peut être évitée, tout comme le défenseur de Naples Min-Jae Kim. À ne pas oublier : la jeune pépite (anciennement de Valence) Kang In Lee, le coéquipier d’Hugo Siquet à Fribourg Jeong Woo-Yeong et l’attaquant des Wolves Hwang Hee-Chan, tous trois sur le banc.

Le résumé du match

Les Coréens rentrent bien dans la partie et donnent du fil à retordre aux Uruguayens. Intéressants en contre, les Asiatiques arriveront à se créer la plus belle action de la première mi-temps sur une attaque posée bien construite où la finition de I.B. Hwang a pêché.

L’Uruguay a réussi à se montrer dangereux par l’une ou l’autre approche de Nunez ou encore Pellistri, cependant, la première mi-temps a été, de manière générale, pauvre en occasion.

La deuxième période est similaire, si ce n’est que la Corée a beaucoup plus de mal à garder le ballon et que la balle est donc monopolisée par l’Uruguay qui bute devant un mur coréen où il y a très peu d’espaces. Valverde arrivait à toucher le poteau des 30m, sans succès. Le match se terminait sur un zéro partout logique entre deux équipes qui n’ont pas réussi à se créer de réelles occasions.