Coupe du monde 2022 - Suisse - Cameroun en direct (0-0) : le Cameroun galvaude ses occasions

Il est temps de voir si Samuel Eto’o avait vu juste en pronostiquant le Cameroun premier de son groupe et qui devrait atteindre la finale contre le Maroc par après. Si ce pronostic a l’air fou (et honnêtement, il l’est sûrement), la première étape se joue ce jeudi face à la Suisse de Shaqiri et Xhaka.