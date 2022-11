1.4 millions de téléspectateurs devant la RTBF pour Belgique - Canada : l’appel au boycott n’a pas marché

Alors qu e Michy Batshuayi s’en allait inscrire l’unique but de la rencontre, plus d’un million de Belges étaient présents devant leur poste télé pour la rencontre entre la Belgique et le Canada à la Coupe du Monde 2022. En moyenne, 1 180 000 téléspectateurs ont regardé le match sur les antennes de la RTBF donnant une part de marché de 69,89%. La chaîne belge a également battu le record d’audience pour une compétition sportive sur Auvio avec 379 000 visions en direct. Une grosse cinquantaine de milliers de Belges ont préféré TF1 (4.94% de part de marché) pour un total de 5.4 millions de téléspectateurs devant la chaîne française.