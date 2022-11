Les joueurs allemands se couvrent la bouche avant le match en guise de protestation

Peu d’équipes ont réellement réagi jusqu’à présent à propos de la polémique des brassards et d’autres problèmes qui ont déjà impacté ce Mondial au Qatar en 2022. Les Allemands ont décidé de se couvrir la bouche avant la rencontre face au Japon ce mercredi comme pour dire "nos bouches sont liées" ou "on ne peut rien dire". De quoi alimenter encore plus la polémique.