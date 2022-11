Le Maroc a aussi montré ses faiblesses

Un gros soutien populaire qui influe sur le jeu

Enfin une ambiance de Coupe du monde au Qatar. On peut dire merci aux 10 000 Marocains, peut-être plus, présents au stade Al Bayt. Des chants, des cris, des coups de sifflet. On était dans une atmosphère foot. La poignée de fans croates n’a pas pu rivaliser et le Maroc jouait à domicile. Un soutien populaire à souligner, parce qu’il influe sur le jeu de l’équipe. Pas toujours en bien. Les tribunes transmettent de l’énergie, mais aussi un excès d’enthousiasme.

Mercredi, les Marocains ont multiplié les pertes de balle sur des erreurs où ils avaient forcé leur talent, tenté le geste en trop, souvent un crochet inutile. La Croatie, une équipe qui a du mal à se projeter rapidement vers l’avant, n’a pas pu en profiter. Mais c’est l’une des forces des Diables. Il faudra oser mettre la zone défensive sous pression.

Une défense solide et un gardien qui donne confiance

Ne pas encaisser contre des Croates qui avaient marqué au moins un but lors des 14 de leurs 15 dernières rencontres, c’est un signe qui ne trompe pas: la défense marocaine est solide. Elle commence par Bono, le gardien du FC Séville. Il n’a pas été beaucoup inquiété mercredi, mais il donne confiance au reste de l’équipe. Il est bon dans les airs et dégage beaucoup de tonicité.

Devant lui, ça ressemble surtout à un triangle, entre les défenseurs centraux (Aguerd-Saiss) et Amrabat, le milieu défensif qui a été le Marocain le plus présent dans un milieu de terrain où le Standardman Amallah a été fort discret. Amrabat ne s’était pas imposé au Club Brugeois (2018-2020) mais on a vu pourquoi il est devenu une valeur sûre à la Fiorentina. Il lit très bien le jeu et relance proprement. Il a corrigé pas mal de bêtises de ses équipiers mercredi. Sans lui, Bono aurait eu bien plus de boulot.

Devant, ça manque trop d’automatisme

On est sorti du match avec l’impression que le Maroc méritait la victoire aux points. Mais il y a finalement eu très peu de danger devant la cage de Livakovic. Le coup franc, puissant mais lointain, d’Hakimi était quasi la seule occasion franche. Ça a chauffé plusieurs fois, mais sans se concrétiser. L’avant En-Nesyri a eu du mal à exister.

Dans le secteur offensif, le jeu penche nettement à droite, celui d’Hakimi et Ziyech, les deux plus grandes stars de l’équipe. Mais ça combine assez peu. On est plus sur l’improvisation individuelle. La technique et la vitesse sont là, mais face à une défense organisée et expérimentée comme celle des Croates, c’était difficile de trouver une faille. On sent que Ziyech a été absent de la sélection pendant quinze mois (il est revenu juste avant le Mondial). Les automatismes n’existent pas, ou presque.

Mazraoui sort blessé, un possible gros coup dur

En seconde période, Mazraoui s’est fait mal. Il a tenté de rester au jeu, mais a dû se résoudre à sortir. Le genre de blessure qui, à première vue, peut vite mettre fin à un tournoi aussi concentré. Des examens seront réalisés rapidement, mais l’arrière gauche du Bayern Munich est clairement incertain pour le match face aux Diables.

Même si son remplaçant, Attiat-Allah du Wydad Casablanca, a montré une belle énergie, ce serait un coup dur pour le Maroc. Avec le jeu surtout développé sur la droite, Mazraoui a souvent pas mal d’espace devant lui, ce dont il est capable de profiter avec sa vitesse et son bon centre.