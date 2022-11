La facilité déconcertante avec laquelle deux joueurs Anglais s’échangent des volées (vidéo)

Là où les joueurs sont censés se concentrer pour réussir le moindre contrôle, Jack Grealish et Phil Foden n’ont pas semblé avoir un seul souci à s’échanger une série de passes en volée toute plus parfaite l’une que les autres. Là est la différence entre nous, simples joueurs du dimanche, et ces professionnels surentraînés.