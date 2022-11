Jack Grealish et Finlay : l’histoire d’amour entre un joueur professionnel et un fan atteint de paralysie cérébrale (vidéos)

Invité sur le plateau de la BBC le lendemain suite à cet événement, Finlay s’est exprimé sur toute cette histoire. "Je ne pensais pas qu’il allait s’en souvenir... Quand il l’a fait je me suis dit ‘Oh mon dieu il a fait ‘’ The Worm’’!’". Son père, un fan de l’équipe rivale Manchester United, exprimait toute sa reconnaissance et son respect envers le joueur anglais. "C’était irréel. Beaucoup de respect pour cet homme qui avait pourtant pleins de choses dans la tête à ce moment-là. Il venait de marquer un goal pour son pays et s’est souvenu de la célébration"

Interviewé après son match, Jack Grealish est revenu sur sa célébration . "J’ai rencontré Finlay il y a plus ou moins un mois, on s’est très bien entendu et il a eu des paroles qui m’ont touché à propos de ma relation avec ma sœur qui est aussi atteinte d’une maladie grave. Faire cette célébration m’a rendu heureux car je sais que ça vaut toutes les choses du monde à ses yeux et il s’en souviendra toute sa vie, surtout à la Coupe du Monde donc... Finlay celle-là est pour toi ".

En fin de soirée, la journée de rêve continue pour Finlay qui a reçu un appel vidéo de son idole. Les deux amis se sont échangés de superbes mots, Grealish lui demandant d’abord ce que ça faisait d’être connu et de voir son nom partout. "Tu pensais que j’avais oublié ? Souriait Grealish. J’ai failli marquer contre Chelsea la semaine passée et j’avais déjà pensé à toi ". Première question du gamin : "comment c’est le Qatar ?", il voit clair, et l’ailier lui répondait encore plus clairement. "Il fait chaud! dans les stades ça se passe bien grâce à l’air conditionné ". "Je déteste le temps ici, je préférerais être au Qatar" espérait Finlay, qui portait le maillot que Grealish lui avait signé et offert. Le petit supporter n’en revenait pas au moment d’éteindre le téléphone.