Football: Azofeifa (Costa Rica): "Tout est possible lorsqu'on y croit"

Randall Azofeifa, ce sont cinq années à La Gantoise (2006-2011), avec une Coupe de Belgique (2010). C’est aussi un pied droit magique qui a terrorisé les défenses belges depuis les phases arrêtées (8 coups francs directs inscrits avec Gand). Ce sont deux participations à la Coupe du monde (2006 et 2018) et c’est aujourd’hui un père de famille heureux de 37 ans qui profite de chaque instant de sa carrière qui s’achèvera bientôt dans le club de sa ville natale, la capitale du Costa Rica.

Randall, d’après vos statistiques avec le Sporting San José, vous semblez encore en forme à 37 ans, mais on ne vous a plus vu avec l’équipe nationale du Costa Rica depuis la Coupe du monde 2018. Vous avez dit stop ?

En réalité, je n’ai jamais dit que je voulais arrêter. C’est plutôt une décision du sélectionneur qui voulait rajeunir l’équipe. Et je trouve ça normal. Je ne suis pas égoïste, je sais qu’il faut aussi penser à l’avenir de la sélection. Et maintenant, je prends du plaisir à regarder cette équipe.

Le Costa Rica a été la 32e et dernière nation qualifiée pour ce Mondial. Quel parcours !

Ce qu’ils ont fait relève du miracle. Ils ont très mal débuté les qualifications. Puis ils ont presque réussi un parcours parfait avec, au bout du compte, ce barrage intercontinental contre la Nouvelle-Zélande et… la qualification.

Au pays, quelles sont les attentes ?

Certains disent que nous n’allons pas sortir des poules. Mais d’autres personnes se souviennent de ce qu’il s’est passé au Brésil (NDLR: le Costa Rica était allé jusqu’en quart de finale). Tout est possible lorsque l’on croit en ses capacités. Personnellement, je suis convaincu que l’on peut terminer parmi les deux premiers (de la poule).

Vous disiez que le sélectionneur veut rajeunir l’équipe. Mais il y a toujours un autre joueur de 37 ans. Votre ami et ancien coéquipier à La Gantoise, Bryan Ruiz.

Oh Bryan oui ! Et vous saviez qu’il prendra sa retraite très bientôt ?

Oui, juste après la Coupe du monde.

Effectivement. Il a déjà pris sa retraite avec son club et jouera ses derniers matchs avec le Costa Rica. Il disputera juste encore un match de jubilé contre son ancien club du FC Twente fin décembre.

En attendant, il reste un joueur important ?

Oui, c’est notre capitaine depuis près de 10 ans. Il a toujours de grandes qualités. Peut-être qu’il ne sera pas capable de jouer l’entièreté des matchs, mais il peut toujours faire de belles choses. Je sais qu’il a placé de grandes attentes dans cette Coupe du monde. Il veut prendre sa retraite la tête haute.

Au Costa Rica, est-il considéré comme une plus grande légende que Keylor Navas (le gardien du PSG) ?

Non, pas plus que Keylor ! (rires) Il n’y a personne qui peut concurrencer Keylor, hormis peut-être Paulo Wanchope (NDLR: attaquant actif de 1994 à 2008). Keylor a remporté trois Ligues des champions avec le Real (2016-17-18), donc c’est difficile de faire mieux que lui, mais Bryan fait probablement partie du Top 5 de l’histoire du Costa Rica.

En Belgique, on se souvient aussi d’Oscar Duarte qui a joué au Club Bruges (2013-2016).

Il est toujours l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’équipe nationale. Ces six dernières années, il évoluait à un très bon niveau en Espagne. Et il a largement participé à la qualification pour cette Coupe du monde, parce que la défense a été l’un des grands atouts de l’équipe.

À côté des vétérans, le Costa Rica compte plusieurs très bons jeunes. Que pensez-vous de cette nouvelle génération ?

J’ai joué avec plusieurs d’entre eux, dont Contreras et Bennette. Je sais ce dont ils sont capables et ils peuvent vraiment faire de belles choses. Cette génération pourra jouer deux ou trois autres Coupes du monde, mais je suis sûr qu’ils apporteront déjà quelque chose cette fois-ci.

Le Costa Rica affrontera l’Allemagne la semaine prochaine (Je 01/12). Cela va vous rappeler des souvenirs !

En effet ! Mon premier match en Coupe du monde, c’était le match d’ouverture en 2006 contre l’Allemagne à Munich. Et nous avions encaissé l’un des seuls buts que Philippe Lahm n’ait jamais inscrit avec la Mannschaft. Il y avait aussi eu un très beau but de Frings.

Et puis vous êtes revenu à la Coupe du monde 2018, après avoir manqué celle de 2014.

Je n’ai pas non plus joué beaucoup, mais j’ai au moins pu participer à cet événement incroyable. Je me souviens aussi de notre dernier match de préparation, c’était face à la Belgique à Bruxelles. J’ai eu l’occasion de discuter avec Lukaku, Witsel, De Bruyne ou Courtois. Et ce qui m’a surpris et m’a rendu heureux, c’est que ces joueurs-là se sont souvenus de moi pour ce que j’ai fait à Gand. Ils se souvenaient de mon style de jeu, et plus particulièrement Lukaku. C’était une belle surprise pour moi.

Si le Costa Rica termine deuxième de son groupe et la Belgique première (ou inversement), il y aura un duel en huitième de finale…

Ce serait vraiment bien. Et à propos des Belges, merci encore d’avoir pensé à moi et remettez mon bonjour chez vous.