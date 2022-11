Ceux-ci ont remis le couvert ce mercredi, lors de la belle victoire de leur sélection face à l'Allemagne. Malgré l'extase procurée par cet exploit sur le terrain, les fans japonais n'en ont pas oublié leurs bons principes.

Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, certains d'entre eux se sont donc mis à ramasser les déchets jonchant les tribunes afin de laisser un stade propre. Un geste magnifique dont on se fait un plaisir à relayer et une seule chose à dire: ありがとうございました (NDLR: "merci", en japonais).

Nouveau comportement exemplaire des supporters japonais au Qatar