Coupe du Monde 2022 : le Japon surprend l’Allemagne (1-2) en seconde période (vidéo)

Avant que l’Espagne et le Costa Rica se rencontrent, le groupe E faisait son entrée via une belle rencontre entre le Japon et l’Allemagne qui nous a offert une surprise incroyable. Rencontre ultra importante pour chaque équipe, mais aussi peut-être pour le futur des Diables puisque si la Belgique sort de son groupe, elle jouera contre une des équipes du groupe E. Les Allemands avaient fait une action avant la rencontre sur la photo d’équipe.