« Choqués après son premier match »

"Il était arrivé en fin de mercato 2018 à Saint-Trond et on voyait dès les premiers entraînements qu’il avait de la qualité, se souvient Alexis De Sart, seul joueur ayant disputé 100 % des rencontres de Kamada (36) au STVV. Mais il n’était pas vraiment au-dessus du lot. Puis, lors de son premier match contre La Gantoise, il a ébloui tout le monde avec un solo de 40 mètres pour marquer. Nous étions tous un peu choqués. Puis il a continué durant le reste de la saison".

Lorsqu’il a mis les pieds en Belgique à l’âge de 22 ans, Kamada débarquait pourtant dans l’inconnu. Et il ne parlait presque pas anglais.

"Il avait juste quelques notions d’allemand. Mais il est arrivé dans un club où il y avait d’autres Japonais. Il se sentait bien dans cet environnement, d’autant qu’il n’était pas le plus grand bavard."

En 36 apparitions durant la saison 2018-2019, Kamada a totalisé 16 buts et 9 passes décisives pour terminer meilleur Trudonnaire de ces deux catégories statistiques.

"Ce qui m’a frappé avec lui, c’est sa maîtrise technique. Il était toujours très calme avec le ballon et prenait souvent les bonnes décisions. Et avec ses petits crochets, il parvenait à bien cacher son jeu. C’est cette belle saison avec nous qui a lancé sa carrière en Europe."

Après ce prêt fructueux dans le Limbourg, Francfort a voulu le rapatrier pour lui offrir un vrai rôle. Et même s’il s’est surtout contenté de faire jouer ses partenaires en championnat (2 buts et 6 assists), le milieu offensif a déjà brillé sur la scène européenne, en Europa League (6 buts). Un bel avant-goût de l’épopée de 2021-2022 (5 buts) avec la victoire en finale de cette C3, après avoir notamment écarté le Barça. Puis de la campagne actuelle de Ligue des champions où il a offert la qualification à son club pour les huitièmes de finale en battant le Sporting Portugal.

"Quand je vois le niveau qu’il affiche aujourd’hui, c’est quand même pas mal du tout. C’est sûrement le joueur le plus fort avec lequel j’ai joué. S’il avait été dans le noyau de l’Antwerp, il aurait en tout cas aussi été dans les meilleurs", estime Alexis De Sart qui sera un spectateur très attentif du Japon durant ce Mondial. Pour Kamada, mais aussi pour les autres avec qui il a partagé le vestiaire.

"J’ai joué avec Tomiyasu, qui évolue désormais à Arsenal, ainsi qu’avec Endo, qui est à Stuttgart, précise De Sart. Ce sont les deux autres qui ont connu une ascension fulgurante après Saint-Trond. Tomiyasu était un très grand bosseur qui restait plus tard que tout le monde aux entraînements. Je suis aussi très heureux pour lui. J’espère qu’ils feront tous de bons matchs et qu’ils iront le plus loin possible jusqu’à se faire éliminer par la Belgique en huitième de finale, comme en 2018 (rires). "