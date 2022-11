Suspendu, risée de l’Afrique en janvier dernier, mais arbitre des Diables

Janny Sikazwe (43 ans) sera l’arbitre du match Belgique – Canada mercredi. Un Zambien que les Diables connaissent bien : il avait déjà sifflé la rencontre face au Panama lors de la Coupe du monde en 2018. Mais ce qui surprend, c’est son CV depuis cette partie. Il y a d’abord eu une histoire de corruption juste après le tournoi en Russie. Son comportement avait été jugé bizarre lors d’un match de Ligue des champions africaine. Sikazwe avait été suspendu dans un premier temps avant d’être réhabilité en janvier 2019, mais sans lever totalement les doutes. Plus récemment, en janvier 2022, il avait aussi fait le tour du monde en perdant les pédales lors d’un match de la Coupe d’Afrique entre la Tunisie et le Mali. Il avait sifflé la fin de la rencontre au bout de… 86 minutes, alors que les Tunisiens tentaient d’égaliser. Après un moment de chaos, il avait relancé la partie mais l’avait à nouveau stoppée trop tôt (89 minutes et 43 secondes). " Il faisait très chaud, avec un taux d’humidité terrible, de plus de 80 %. J’ai commencé à perdre mes repères " , s’était-il justifié.