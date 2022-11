Premier match sans but de la Coupe du Monde entre le Danemark et la Tunisie (0-0)

Concubins de la France et l’Australie qui jouaient plus tard dans la journée, le Danemark et la Tunisie se rencontraient pour leur premier match à la Coupe du Monde 2022 devant un stade quasi rempli de Tunisiens. Eriksen, qui avait fait une crise cardiaque lors d’un match de l’Euro 2020, est de retour en Coupe du Monde avec sa sélection.

Le match

Les Tunisiens, poussés par leur public venu en nombre, démarraient la partie sur une dynamique positive et arrivaient à mettre le pied sur le ballon. L’organisation défensive danoise semblait compliquée, comme s’ils n’étaient pas habitués à jouer à trois derrière. Drager frôlait le poteau gauche de Schmeichel grâce à une frappe déviée (12e), sans succès. La "Danish Dynamite" se réveille quelque peu et arrive à approcher le rectangle via les flancs et les phases arrêtées.

En fin de mi-temps, Jebali est trouvé dans l’intervalle derrière la défense danoise mais se bute à un Schmeichel concentré qui sort un arrêt 5 étoiles devant le lob de l’attaquant tunisien.

La deuxième mi-temps était bien moins intéressante, avec une rencontre qui se ferme de plus en plus, hormis un but annulé logiquement des Danois. Le coach danois se décide à changer de dispositif à 20 minutes du terme ce qui laisse plus de liberté à Eriksen, en démontre sa frappe du pied gauche déviée par le gardien adverse. Sur le corner, énorme raté de Cornelius qui frôle le ballon de la tête devant le goal vide. Les Danois ne parviendront pas à chercher ce but malgré leur domination en fin de match, côté tunisien, on peut être fier de la bonne rencontre effectuée.