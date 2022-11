Meunier: « Je ne vais pas dire que les Qataris sont des enfoirés »

Meunier est transparent. Mais ça ne l’empêche pas d’avoir son idée sur la décision de la fédération mondiale de football. Et de le partager clairement. "Le Qatar et la FIFA travaillent main dans la main. C’est dommage de ne pas pouvoir utiliser ce brassard mais on doit l’accepter. La décision est tombée très tard et on ne savait plus rien faire. C’est malin comme stratégie. La FIFA savait que c’était mieux de le communiquer en dernière minute. C’était pareil avec l’interdiction de l’alcool. Que peut-on faire maintenant ? On ne va pas prendre une sanction sportive (NDLR: le carton jaune promis par la FIFA pour celui qui porterait le brassard). On est avant tout ici pour jouer au foot, il ne faut pas l’oublier."

Youri Tielemans, parfois consensuel devant les médias, n’a pas caché sa déception non plus. "C’est dommage, très dommage même. On aurait voulu faire quelque chose de beau pour la communauté LGBTQ + et pour toutes les autres causes qui nous tiennent à cœur. Mais il y a la menace d’un carton jaune et on ne peut pas prendre ce risque. Je ne trouve pas qu’un joueur devrait être puni pour ça mais on doit se concentrer sur le football maintenant."