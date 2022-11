Le record de Giroud, l’étincelle Rabiot : ce qu’il faut retenir de France-Australie

Une ouverture du score précoce

Dès la 9e minute, Goodwin est venu refroidir les ambitions de la France. Leckie, après une superbe transversale de Souttar, a servi superbement Goodwin. Le médian a parfaitement repris ce centre pour ouvrir le score. De quoi faire douter pendant 18 minutes le champion du monde en titre.

Lucas Hernandez est sorti blessé

Didier Deschamps a dû croire qu’il était maudit. Sur l’action du but australien, le sélectionneur a vu Lucas Hernandez se blesser au genou. Si aucun diagnostic n’est encore sorti, le staff médical était inquiet sur ses chances de poursuivre la compétition. Comme un symbole, c’est son frère Théo qui l’a remplacé.

Rabiot, classe mondiale

Les doutes étaient nombreux sur le milieu de terrain français suite aux forfaits de Kanté et Pogba. Rabiot a rassuré tout le monde. Le médian de la Juventus a répondu aux critiques de la meilleure des manières. Il a d’abord égalisé suite à un centre de l’entrant Théo Hernandez (27e) puis il a récupéré le ballon à la base du deuxième but et a servi l’assist pour Giroud qui n’avait plus qu’à la pousser au fond (32e).

Giroud rejoint Henry

Le football nous réserve de belles histoires. Celle d’Olivier Giroud en est incontestablement une. Arrivé à seulement 25 ans en équipe de France, l’attaquant a failli manquer le Mondial. Il a gagné sa place par ses prestations avec le Milan AC mais il ne devait être que remplaçant. Le forfait de Benzema a tout changé. Propulsé titulaire, le joueur de 36 ans a égalé Thierry Henry et devient le co-meilleur buteur de l’histoire de la sélection grâce à ses 51 buts.

S’il n’avait pas marqué à la Coupe du monde 2018 malgré le succès de la France, le Chambérien a répondu aux critiques en inscrivant un doublé dès son entrée en compétition. Il a profité de superbes services de Rabiot et de Mbappé. L’occasion d’accumuler de la confiance. Va-t-il battre définitivement le record ce samedi face au Danemark ?