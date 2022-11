Énorme choc entre le gardien et un défenseur de l’Arabie saoudite contre l’Argentine (photos)

Alors qu’il gagnait 1-2 contre l’Argentine lors du mondial au Qatar, le gardien d’Al Owais, qui a fait une belle rencontre, est sorti sur un centre en prenant tout ce qui passait. Sur sa route : son coéquipier latéral gauche Al Shahrani qu’il a percuté avec ses jambes. Complètement sonné, le joueur a dû sortir sur civière et a fait une frayeur à ses coéquipiers et ses fans. Heureusement, la situation du joueur a semblé être stabilisée lors de sa sortie. On espère qu’il pourra fêter sa victoire comme il se doit avec ses coéquipiers.