En cas d’égalité en phase de groupes, quelle équipe passe en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022?

C’est la meilleure différence de buts générale dans le groupe puis le nombre de buts marqués dans tous les matchs du groupe qui rentrent en compte. Sinon, la différence particulière de points entre équipes concernées par cette égalité. Sinon, la différence de buts particulières entre équipes concernées. Sinon le plus grand nombre de buts marqués par les équipes concernées. Sinon, le classement du fair-play calculé notamment sur la base des cartons jaunes et rouges reçus pendant la phase de groupes (carton jaune, 1 point; second carton jaune (rouge indirect) 3 pts; rouge direct 4 points; jaune puis rouge direct 5 pts). S’il y a toujours égalité: tirage au sort.

À partir des huitièmes de finale, la phase à élimination directe commence: les équipes à égalité après 90 minutes disputent une prolongation de deux fois quinze minutes, puis éventuellement une séance de tirs au but.

Les observateurs de la dernière Coupe du monde en Russie s’en souviennent: le Japon et le Sénégal avaient terminé à égalité de points (4) dans le groupe H. Ayant le même goal average et le nombre de buts inscrits, les deux sélections nationales avaient été départagés par un autre critère qui faisait son apparition lors de Mondial 2018 : le fair-play.

Les Sénégalais avaient écopé de six cartons jaunes lors de leurs trois rencontres, alors que les Japonais n’avaient été avertis qu’à quatre reprises, ce qui leur permet d’accéder aux huitièmes de finale contre les Diables. Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de 2-2 lors de leur rencontre le 24 juin dernier.