Danemark - Tunisie en direct (0-0) : les Danois commencent à dominer, gros râté devant la cage

Le match

Les Tunisiens, poussés par leur public venu en nombre, démarraient la partie sur une dynamique positive et arrivaient à mettre le pied sur le ballon. L’organisation défensive danoise semblait compliquée, comme s’ils n’étaient pas habitués à jouer à trois derrière. Drager frôlait le poteau gauche de Schmeichel grâce à une frappe déviée (12e), sans succès. La "Danish Dynamite" se réveille quelque peu et arrive à approcher le rectangle via les flancs et les phases arrêtées.

En fin de mi-temps, Jebali est trouvé dans l’intervalle derrière la défense danoise mais se bute à un Schmeichel concentré qui sort un arrêt 5 étoiles devant le lob de l’attaquant tunisien.

La deuxième mi-temps était bien moins intéressante, avec une rencontre qui se ferme de plus en plus, hormis un but annulé logiquement des Danois. Le coach danois se décide à changer de dispositif à 20 minutes du terme ce qui laisse plus de liberté à Eriksen, en démontre sa frappe du pied gauche déviée par le gardien adverse. Sur le corner, énorme râté de Cornelius qui frôle le ballon de la tête devant le goal vide.