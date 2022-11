Bonne nouvelle: Lulaku reste à la Coupe du monde

La nouvelle nous est parvenue en avant-soirée, après l’avant-dernier entraînement avant le match contre le Canada, et elle a été confirmée par l’Union belge : Romelu Lukaku (déchirure musculaire) reste avec les Diables à la Coupe du monde. Roberto Martinez avait jusqu’à 20h (heure belge), ce mercredi, pour rappeler un remplaçant. Lukaku ne jouera sans doute pas avant le troisième match (contre la Croatie) et tout le monde – y compris l’Inter Milan – prie pour qu’il ne connaisse plus de nouvelle rechute. Pour rappel : le règlement autorise les 32 participants à cette Coupe du monde à remplacer un joueur blessé jusqu’à 24 heures avant son premier match. C’est ce que Didier Deschamps aurait pu faire quand Karim Benzema s’est blessé vendredi. Finalement, le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de poursuivre la campagne avec 25 joueurs. Côté belge, Martinez aurait sans doute pris la même décision si Lukaku avait dû déclarer forfait. Vu l’incertitude à son sujet, le coach fédéral a exceptionnellement rappelé trois numéros 9 dans sa sélection : Lukaku, Batshuayi et Openda. Les dépanneurs Lukabekio, Saelemaekers ou Heynen n’auraient probablement pas dû faire le voyage. Mais tout va donc bien avec Lukaku. Au Koweït, il a été aperçu sur le terrain d’entraînement dès que le quart d’heure ouvert à la presse s’était écoulé. Et pendant le match contre l’Égypte, on l’a trouvé très décontracté et souriant sur une banquette au bord du terrain. Un Lukaku qui se fait de gros soucis n’est pas du genre à cacher sa déception. Lundi soir, Axel Witsel avait déjà levé un coin du voile devant les caméras de Sporza. " Ça évolue bien avec Romelu , avait-il dit. Je ne peux pas vous citer une date exacte, mais il va bientôt être parmi nous et à 100 %. " Par contre, l’homme aux 68 buts en équipe nationale n’a pas le moindre rythme dans les jambes. Il s’est blessé à la fin août et a connu une rechute le 29 octobre contre la Samdporia, après un come-back qui n’a même pas duré une demi-heure.