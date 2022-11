Noppert remporte son duel entre gardiens avec Mendy

Pour aller loin dans une Coupe du monde, il faut, en général, compter en ses rangs un buteur efficace et un grand gardien. Si dans le premier domaine, les Pays-Bas se cherchent encore, pour ce qui est du second, ils semblent armés. Du moins, au sens figuré. Du haut de ses 2m03, qui font de lui le plus grand joueur, en taille, de cette Coupe du monde, le portier Andries Noppert a vécu une soirée aussi grande que lui, ce lundi.