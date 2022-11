Mise à double sens de la RN671 à Herstal : huit habitations à démolir

Les travaux se poursuivent à Herstal où rue Marexhe 8, une traversée de voirie doit être réalisée. La rue est fermée à la circulation entre le carrefour avec la rue Petite Voie et les rues Hoyoux, Saint Lambert et de la Station. Les travaux se déroulent dès ce 21 novembre jusqu’au 25 novembre inclus. Un itinéraire de déviation est mis en place via le boulevard Zénobe Gramme, la rue des Mineurs et la rue Elisa Dumonceau. Ou via la rue Petite Voie, rue Nicolas laloux, Boulevard Zénobe Gramme, rue des Mineurs et la rue Elisa Dumonceau. La partie de la rue en travaux est mise en double sens de circulation.