Lionel Messi a déjà conquit Doha et ses journalistes

Ce lundi, c’était au tour d’un certain Lionel Messi de venir préfacer la rencontre qui opposera l’Argentine à l’Arabie saoudite, ce mardi (11h). On n’a pas manqué l’occasion d’y faire un détour pour apercevoir le meilleur joueur du monde.

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Même si on avait pris nos précautions pour arriver bien à l’avance (45 minutes avant l’horaire), conscients que la salle de conférences de presse comptait 200 places environ, on a rapidement déchanté en apercevant les files qui s’étaient formées devant les deux entrées. Premier dilemme: laquelle choisir? La plus longue ou la plus courte? On opte pour l’option B. Mauvaise idée. Plus le temps passe, plus on sent rapidement qu’il sera difficile de se faire une place. "C’est complet, vient nous prévenir un officiel de la FIFA, à vingt minutes du début de la session. Il n’y a déjà plus de place pour les caméras."

Au contraire de nos collègues de circonstance, nous sommes des journalistes de presse écrite, sans matériel trop imposant. On tente donc le coup. Et là, miracle. Une officielle de la FIFA regarde notre accréditation puis nous prend quasiment par la main pour nous emmener à l’intérieur de la salle de conférences et nous installer impeccablement, en plein centre de la salle. Un petit miracle, qu’on n’osera pas attribuer à celui que certains considèrent comme le Dieu du football.

Une fois installé, on regarde à gauche. Puis à droite. Et il y a effectivement du monde partout. Sur les sièges, sur les côtés, derrière les escaliers. La salle est pleine à craquer.

Quelques minutes plus tard, la star du jour débarque. Et un concert de flashs commence. Ils crépitent de partout. Lionel Messi s’assied, sourire aux lèvres. "Bonjour à tous", lâche-t-il. Puis l’attachée de presse prend la parole. "Les photographes, merci de stopper les photos après cinq minutes. Ceux qui veulent poser des questions, levez la main et attendez que le micro vous soit donné." On a évidemment essayé. En vain. La responsable de communication a visiblement ses habitués, à qui elle donne rapidement la parole. Certains semblent bien connaître le génie argentin. "Ça va, Léo?", commence l’un d’eux. "Bien et toi?", répond Messi. Sympa.

« J’ai envie de profiter de chaque moment »

S’ensuit une vingtaine de minutes de conférence de presse durant laquelle le numéro 10 est très détendu. "Je suis en forme physiquement, pas d’inquiétude, n’écoutez pas les rumeurs", rassure-t-il directement, après avoir fait les gros titres des journaux argentins pour avoir manqué l’un ou l’autre entraînement ces derniers jours. "Je me réjouis de vivre cette coupe du monde si spéciale, puisqu’elle se joue en plein milieu de la saison. Mais cela n’a rien changé à ma préparation. Je veux juste profiter de chaque moment. Je ne l’ai pas toujours fait dans ma carrière mais avec l’âge, on accorde plus d’importance à certaines choses."

« Notre équipe me fait penser à celle de 2014 »

Un journaliste lui fait remarquer que Messi (35 ans) est étonnamment relax, pour quelqu’un qui s’apprête à entamer sa cinquième et probable dernière Coupe du monde. Une occasion unique d’entrer encore un peu plus dans les livres d’histoire. "Le fait d’avoir remporté la Copa America en 2021 m’a enlevé une certaine pression. Je sens beaucoup d’engouement autour de notre équipe et cela me réjouit. Notre équipe me fait penser à celle de 2014, qui avait atteint la finale. On est très solidaires et cela me donne confiance." Cela le rend également ambitieux. "Je veux gagner cette Coupe du monde", n’a-t-il pas caché.

Et il n’est visiblement pas le seul.

Lorsqu’il a quitté la salle à la fin de la conférence de presse, la Pulga a pu entendre certains journalistes l’encourager via des applaudissements. "Campione del Mundo, Leo!" s’écrie même l’un d’eux. On filme la scène…. et quelques instants plus tard, le journaliste en question nous apostrophe. "Tu as filmé quand j’ai crié?", nous demande-t-il, visiblement fier de lui, dans un anglais approximatif. On lui répond par l’affirmative. "Tu peux me l’envoyer? Cela me fera un souvenir", sourit-il. On s’exécute tout en jetant un œil sur son accréditation. Il est… libanais. "Mais vous n’êtes même pas Argentin, pourquoi avoir crié?", lui demande-t-on. "Non, moi je suis fan de l’Espagne. Et de Messi. J’espère qu’il va pouvoir remporter ce trophée qu’il lui manque." Preuve qu’il n’y a pas qu’en Argentine que la folie Messi sévit.