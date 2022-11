Des Iraniens défendent le droit des femmes lors d’un match de la Coupe du monde 2022

Interrogé cette semaine sur cette marque de soutien aux manifestants, le capitaine Alireza Jahanbakhsh, qui joue à Feyenoord aux Pays-Bas, avait dit que cette décision serait prise "collectivement".

Et elle fut effectivement respectée collectivement à l’exception peut-être d’un membre de la délégation costumé qui avait pris place sur le banc du stade Khalifa, où l’Angleterre a rapidement pris le meilleur sur l’Iran, menant 3-0 à la pause.

Parmi les milliers de supporteurs, une partie est arrivée d’Iran (Téhéran est à trois heures d’avion), d’autres, membres de la diaspora, d’ailleurs, comme Sam, 34 ans, venu de San Francisco avec des amis. Ensemble ils avaient revêtu un T-Shirt "Woman Life Freedom" qui ne laisse guère de doute sur leur hostilité envers le régime actuel de la République islamique.

"Ce match est une opportunité pour nous d’encourager les gens qui donnent leur vie pour la liberté. On peut jouer un petit rôle, ce n’est pas grand-chose mais c’est la seule chose qu’on puisse faire à l’heure actuelle", a expliqué Sam avant de pénétrer dans l’enceinte du stade sans que son T-shirt n’attire l’attention des stadiers chargés de laisser entrer les spectateurs.

Ce slogan symbole de la révolte est aussi apparu sur une banderole déployée dans le stade avant le coup d’envoi, qui a ensuite disparu.

En revanche, rien de notable à la 22e minute du match, selon les journalistes de l’AFP présents dans le stade. Beaucoup d’Iraniens avaient appelé sur les réseaux sociaux les supporters au stade à scander à ce moment précis du match le nom de Mahsa Amini; 22, l’âge de cette étudiante à sa mort le 16 septembre, après son arrestation par la police des mœurs pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire strict de la République islamique.

‘Tristes mais là’

Ce décès a déclenché des manifestations dans tout le pays et une violente répression. Depuis, selon un bilan communiqué samedi par l’Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo, au moins 378 personnes ont été tuées, et le vent de révolte ne faiblit pas.

Le T-shirt de Sam et de ses amis n’était pas la tenue la plus répandue, loin s’en faut. La plupart des Iraniens affichaient la traditionnelle tenue des supporters: maillot blanc et vert et perruque aux trois couleurs du drapeau national.

Ainsi de Saeid Sharifi, 46 ans, venu de Téhéran, qui consent juste à lâcher: "On n’est pas content de la situation en Iran mais c’est notre devoir de supporter notre équipe nationale. Tous les Iraniens sont mécontents mais on doit tous être unis et solidaires pour construire un meilleur Iran. La couleur de notre équipe nationale n’est pas noire, on est rouge et blanc", les couleurs des deux maillots iraniens.

"On est venu encourager, on est tristes mais on est là avant tout pour encourager. On encourage avec tristesse", résume Masoud Hashemi, 44 ans, qui accompagne le propos d’un rire de dépit.

Dans le stade, de nombreuses Iraniennes, tantôt voilées, tantôt cheveux au vent, comme cette jeune femme qui, sourire éclatant aux lèvres, fait le V de la victoire des deux mains pour les photographes.

Ou comme ces femmes qui, dans le métro, se mêlent dans un groupe qui s’époumone: "Iran!, Iran! Iran". Aucun signe politique évident, sinon que l’écrasante majorité des femmes ne sont pas voilées.

Un père de famille portant un maillot de l’équipe nationale et une perruque blanche, verte et rouge, accompagné de sa femme et sa fille, glisse juste en anglais: "La situation est très difficile en Iran en ce moment, comme la situation économique. Le gouvernement est une chose, le peuple en est une autre", poursuit-il.