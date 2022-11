Comme son gardien, le Qatar s’est troué

Face à l’Équateur, les Qataris ont plus ressemblé à des sparring-partners qu’autre chose. Inexpérimentés, ils ne savaient plus où donner de la tête en première période commettant, au passage, neuf fautes en 45 minutes, preuve qu’ils étaient totalement dépassés. Dépassé, le gardien du club d’Al-Sadd, Saad Alsheeb (qui fêtait sa 81e sélection), l’a totalement été. Après sa sortie hasardeuse, il offrait le premier but à Enner Valencia en ratant, à nouveau, une sortie, dans les pieds de l’attaquant du Fenerbahce qui obtenait là un penalty. Le coéquipier de Michy Batshuyai en Turquie ne s’est pas fait prier pour mettre les siens aux commandes. Il réalisait même un doublé quelques minutes plus tard sur un excellent service du joueur de Genk, Preciado. La suite n’aura été que gestion pour La Tri qui est bien partie dans ce Mondial et qui affrontera les Pays-Bas vendredi.

Le Qatar a du souci à se faire

En perdant son match d’inauguration, le Qatar a décroché un triste record: celui du premier pays organisateur à perdre son match d’ouverture. Au-delà de cette statistique, ce qui inquiète, c’est le niveau de jeu affiché par les Qataris qui ne semblent pas du tout en mesure de prendre le moindre point dans ce groupe A.