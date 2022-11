Il ne jouera toutefois pas le premier match contre le Canada et sans doute pas le deuxième match, contre le Maroc. Martinez compte surtout sur lui pour le second tour. Lukebakio, Heynen et Saelemaekers, qui devaient se tenir prêts, ne doivent donc plus rêver. Ce lundi, Lukaku ne s’est pas encore entraîné avec le groupe.

