Bale a changé, il joue à l’expérience : ce qu'il faut retenir du nul entre les États-Unis et le pays de Galles (1-1)

Le Team USA a osé commencer son match avec des intentions extrêmement offensives. Le pressing haut était précis et aura ravi les plus fins tacticiens. Les Américains n’avaient même pas besoin de bosser, les Gallois venaient s’empaler dans leur mise en place.

Pulisic a été le chef d’orchestre de cette mi-temps agréable à suivre. Techniquement à l’aise, le numéro 10 de Chelsea a servi de plateforme à toutes les attaques de sa sélection. Il n’était donc pas étonnant de le voir mettre sur orbite la comète Weah. Timothy, le fils de George Weah, président du Libéria et ex-Ballon d’or, a mis son équipe aux commandes via son énième appel en profondeur dans le dos de la défense. Un modèle du genre.

Le match s’est transformé après la pause. Les Américains ont souffert. Écrasés par des guerriers gallois. L’entrée au jeu de Moore en pointe de l’attaque, repoussant Bale sur le flanc, a fait beaucoup de bien aux Dragons et à leur capitaine. Ils ont rejoué sur leur puissance physique et n’ont plus laissé autant de liberté offensive à leur adversaire.

Les États-Unis ont finalement craqué sur une erreur de Zimmerman, pourtant l’un des plus âgés du Team USA, qu’on voyait arriver au fil des minutes. La faute à un certain Bale. Discret et travailleur au long du match, il a su jouer de roublardise pour mettre sa jambe en opposition de son défenseur et provoquer une faute dans le rectangle.

Un reflet de son changement de style. À 33 ans, il n’a plus l’accélération et le brio de ses plus belles années mais a d’autres arguments à faire valoir. À commencer par son expérience.