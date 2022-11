Vanaken répond aux critiques de van der Vaart : "Je laisse parler les gens"

"Quand on entend parler du championnat belge, on cite souvent le nom de Vanaken. Vanaken par ci. Vanaken par là. Mais il est vraiment nul. J’avais entendu qu’il marquait facilement donc je m’attendais à ce qu’il atteigne un certain niveau. Au lieu de cela, il a été remplacé après 45 minutes…", avait précisé van der Vaart.

Un vrai tacle à la gorge auquel Vanaken a réagi ce samedi. Au lendemain de la rencontre face à l’Égypte, le Diable s’est exprimé sur ces déclarations incendiaires. "Je n’écoute pas les commentaires et je laisse parler les gens. Dans certains matchs, on est bons et dans d’autres moins."

Ce fut une nouvelle fois le cas ce vendredi. Vanaken a été remplacé à la pause par Martinez. "Mais je n’étais pas déçu d’être remplacé. Nous sommes trois à être sortis. Le coach voulait donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. Je suis content qu’il m’ait donné une nouvelle opportunité. Vu la concurrence, il faut saisir chaque occasion."

Mais cela risque d’être insuffisant pour débuter le Mondial dans la peau d’un titulaire.

