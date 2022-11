Ses équipiers croient encore en Hazard : "Eden ne sera pas incroyable dès le premier match"

Mais le manque de temps de jeu de Hazard avec le Real lui porte préjudice et il aura besoin de temps pour monter en puissance. "Revenir dans le coup sans avoir du rythme de match, c’est impossible pour un joueur. Les 60 minutes qu’il a disputées vendredi (NdlR: 70, en réalité) vont lui faire du bien et il va essayer de grandir dans le tournoi. Il ne sera pas incroyable au premier match mais petit à petit, il va reconstruire sa forme et avancer."

C'est ce que toute la Belgique espère.