Djokovic suscite déjà la polémique en Australie

Comme on pouvait l’imaginer, cette décision ne plaît pas à tout le monde. L’ancien ministre du Commerce, Dan Tehan, a déclaré dans une interview que Giles devait argumenter cette décision. "Il doit une explication aux gens et il devrait sortir et dire pourquoi il a pris cette décision. Sinon, cela ressemble à une offre spéciale pour une personne."

Les autorités australiennes de l’immigration ont aussi réagi. "C’est assez bizarre. La chose la plus normale est que ces interdictions soient annulées pour des raisons impérieuses et compatissantes. On doute que dans le cas de Djokovic ce soit pour cela."

Cette polémique va vivre jusqu’au premier Grand Chelem de l’année. De son côté, Djokovic sera heureux de revenir à Melbourne avec l’espoir d’y décrocher un dixième titre, ce qui lui permettrait de revenir à la hauteur de Rafael Nadal avec 22 sacres en Grand Chelem.