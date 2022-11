ATP Finals : Casper Ruud domine Rublev et rejoint Djokovic en finale

Casper Ruud (ATP 4/N.3) a validé son ticket pour la finale du Masters de fin de saison en disposant aisément du Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.6), samedi à Turin. Le Norvégien s’est imposé 6-2, 6-4 après 1h08 de jeu et affrontera Novak Djokovic dimanche en finale. Le Serbe pourrait égaler le record de six titres détenu par Roger Federer, avec à la clé le plus gros prix jamais offert par l’ATP dans un tournoi: 4.740.300 dollars.