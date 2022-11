À la poursuite du Brésil, grand favori de la Coupe du monde 2022 au Qatar

À l’aube de la grande aventure, de cette dernière Coupe du monde à 32 avant un passage à 48 en 2026 qui ne laissera plus grand monde sur le bord de la route en allant dans le sens de la mondialisation, mais pas forcément dans celui du niveau de jeu, nos repères sont troublés. Oubliés les jours les plus longs de l’été passés à décompter les heures avant ces rencontres qui nous transportent dans l’émotion, place aux nuits qui se rallongent. Et pour guetter le grand frisson, il suffira de pointer son nez à la fenêtre en attendant la suite. Dans ce monde où tout change, où nos repères sont complètement bouleversés, il demeure des certitudes.

À commencer par ce Brésil qui, comme il en a l’habitude, débarque dans une légèreté à l’exact opposé du poids des attentes qu’il charrie. Que la Seleçao soit favorite est une tradition. Qu’elle ait échoué trois fois sur quatre en quarts de finale depuis son sacre de 2002 est une vilaine manie qu’elle entend combattre dans le sillage d’un Neymar qui n’a peut-être jamais été aussi fort, ni aussi bien entouré dans ce qui pourrait bien être sa dernière Coupe du monde. À 30 ans, le crack aura peut-être une session de rattrapage. Tout le contraire de Lionel Messi qui, à 35 ans, pour sa dernière danse sur la scène mondiale, a tout pour magnifier encore un peu plus son statut de plus grand de tous les temps.

Les favoris de la Coupe du monde 2022. ©D.R.

Lauréats de six des dix Coupes du monde qui se sont déroulées hors de l’Europe, Brésiliens et Argentins s’avancent avec cette force de l’habitude de triompher loin du Vieux Continent où les autres grandes nations du jeu ont toutes leurs problèmes, à commencer par l’Italie, victorieuse de l’Euro, qui a préféré ne pas venir.

La France s’inquiète peut-être plus qu’elle inquiète objectivement vu sa puissance de frappe offensive avec le Ballon d’Or en titre et son héritier tout désigné pour la prochaine décennie. Mais les Bleus savent que si une attaque peut gagner des matchs, pour gagner un trophée, mieux vaut avoir une défense. Chacune des grandes conquêtes françaises s’est construite sur une arrière-garde d’airain. Celle de cette année sera à la fois inédite et orpheline de la protection de la paire Pogba – Kanté, son totem d’immunité avec qui les hommes de Didier Deschamps n’ont jamais perdu.

<p>Les milieux de terrain français Paul Pogba et Ngolo Kanté après le succès en amical contre l'Angleterre, le 13 juin 2017 au Stade de France</p> ©AFP

Finaliste du dernier Euro, l’Angleterre promène des talents individuels certains quand son projet collectif porté par Southgate a tendance à s’ensabler, soit l’exact contraire des Néerlandais d’un Louis van Gaal capable de tout.

L’Espagne n’a pas cette imprévisibilité. Elle se veut toujours aussi merveilleuse entre les deux surfaces de réparation avec sa jeunesse flamboyante, mais un doute en pointe et une pointe de doute dans les buts peuvent la rendre vulnérable. Ce qui la rend comparable à l’Allemagne où tout le monde peut marquer sans que personne ne s’impose en pointe, dans un manque d’efficacité qui ne lui ressemble pas.

Espagnols ou Allemands ont de très grandes chances de se retrouver sur la route des Diables dès les huitièmes de finale. Avant peut-être le Portugal en quart si d’ici là il parvient à faire de Ronaldo une solution plus qu’un problème, ce qui serait un comble vu sa densité de talents assez dingue à tous les étages. Sortir la Roja ou la Mannschaft serait un exploit qui rivaliserait pour les hommes de Roberto Martinez avec cette nuit magique de Kazan qui fait remonter à la surface le souvenir d’un Eden Hazard au sommet de son art et qui n’avait pas prévenu qu’il allait ensuite se perdre dans le désert.

Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, tout aussi brillants que leur capitaine ce soir-là, sont heureusement là et peut-être encore plus forts. Assez pour compenser un Romelu Lukaku affaibli et une défense qui fait malheureusement son âge ? Que tout un pays s’inquiète à l’aube d’une phase de groupe qui ne l’aurait pas effrayé il y a quatre ans est révélateur, mais n’empêche pas d’espérer. Que l’histoire soit belle. Pour que cette Coupe du monde soit vraiment unique.

