Nos consultants préfacent la Coupe du monde : « Si les Diables vont en quart, ce sera déjà très bien »

Messieurs, pour les Diables, une Coupe du monde réussie, ce serait…

Jérémy Taravel : "Un quart de finale."

Thomas Chatelle : "C’est dur…"

Alex Teklak : "Deuxième du groupe ! (rires)"

Taravel : "Quart, en sachant que ce sera l’Espagne ou l’Allemagne en théorie en huitièmes. Si les Diables vont en quart, ce sera déjà très bien, mais ce sera chaud."

Chatelle : "Une demi-finale."

Teklak : "Avec un quart, je serai déjà content. Il y a moins d’attente autour des Diables. Peut-être que les gens seront plus tolérants, les médias aussi. Mais en quart, ça pourrait être…"

Taravel : "Le Brésil."

Teklak : "Si tu sors contre le Brésil…"

Taravel : "Ce sera du lourd."

Craignez-vous cette phase de groupes ?

Teklak : "C’est un peu piégeux. Le Canada est là dans l’optique de 2026, mais n’a rien à perdre avec des joueurs super rapides. Soit tout ce qui ne nous convient pas. Leur vitesse fait peur. Mais ce sont aussi des joueurs qui n’ont pas l’habitude des grands événements et cela peut porter préjudice. Avec la fraîcheur mentale de ce type d’équipe, il faut être patient, se protéger, ne pas jouer à la baballe, car ce sont des équipes qui savent te contrer. Davies, c’est un train quand il est lancé…"

Chatelle : "Quand tu regardes les autres groupes, tu fais difficilement plus piégeux que le nôtre. Cameroun, Suisse et Serbie, ce sera chiant aussi pour le Brésil. Mais les vieux briscards Croates, les revanchards Marocains et les rapides Canadiens pfff…"

Taravel : "C’est l’un des groupes les plus durs."

Teklak : "On va sortir de ce groupe. Mais ce ne sera pas facile."

Taravel : "Les qualités des Canadiens mettent en lumière les défauts belges. Ce premier match sera déterminant parce que si tu commences à être en difficulté face à une équipe sans complexe…"

Chatelle : "D’autant qu’il n’y aura sans doute pas Lukaku…"

Teklak : "C’est un premier gros test psychologique. Mais si tu as des ambitions et que tu ne bats pas le Canada, autant arrêter."

Taravel : "Ils risquent de les freiner."

Teklak : "On entretient ce côté. Mais on peut manquer de cette arrogance positive qu’on peut avoir dans ce cas-là. Sans manquer de respect à l’adversaire. Mais on doit justifier notre deuxième place au classement FIFA. J’ai peur qu’on tombe là-dedans. C’est très belge. On est deuxième au classement FIFA et cela doit nous porter. Parce que, que pense le Canada de la Belgique ? Même s’ils sont sûrs de leurs forces, qu’ils ont envie de créer une surprise, il faut qu’on sente que l’adversaire nous craint. S’il ne te craint pas, tu as un problème."

Taravel : "Les joueurs eux-mêmes le disent."

Teklak : "Et a-t-on un rôle à jouer là-dedans ?"

Chatelle : "Nous, non. Mais j’ai perçu cela dans la communication de la fédération, qui joue sur le fait qu’on ne croit plus trop dans les Diables, qu’ils sont plus vieux, mais qu’ils sont revanchards. Est-ce que Martinez ne va pas actionner ce levier ?"

Teklak : "Évidemment."

Chatelle : "C’est vieux comme le monde, mais tu touches l’orgueil et cela fonctionne."

Teklak : "Regardez l’Union, ils le font encore."

Chatelle : "Est-ce que cela fonctionne sur un gars comme Eden ?"

Teklak : "J’espère. Sinon… En tout cas, Martinez lui a fait comprendre que c’était son moment. Cela ne va pas à Madrid, mais cela doit aller en sélection."

Justement, vous évoquez Eden Hazard. Quel impact peut-il avoir sur le tournoi ?

Teklak : "Ce ne sera plus comme avant. Il l’a démontré : ce ne sera pas possible. Si tu comptes sur lui comme un dribbleur, il ne sait plus le faire. Je ne pense pas, je ne crois pas. Peut-être son orgueil comme on le disait… Mais physiquement, si tu n’as plus les jambes pour faire la différence…"

Chatelle : "Le petit espoir que je vois, c’est que sur ce type de compétition, tu peux tenter le coup de surperformer. Zidane, en 2006, s’était presque préparé que pour la Coupe du monde."

Teklak : "Oui mais au vu de ces dernières sélections, vous y croyez ?"

Chatelle : "Cela ne m’a pas rassuré."

Taravel : "Eden ne sera pas le héros belge. S’il veut faire une bonne Coupe du monde, il doit se mettre au service du collectif et au service de De Bruyne. En jouant vraiment en combinaison pour le faire briller. Eden n’est plus capable de le faire seul."

Teklak : "Mais si tu es coach, que tu l’utilises dans ce système en 3-4-2-1, qu’attends-tu de lui ? Qu’est-ce qu’il peut être ? Un joueur de liaison ? Vous le voyez décrocher ? Être à proximité de l’avant-centre ?"

Taravel : "Tu ne peux pas lui trouver une vraie position. Tourner autour de De Bruyne, de Lukaku."

Teklak : "Il peut être un joueur de liaison de plus, un milieu offensif."

Chatelle : "Mais est-ce que c’est dans son registre que d’être là juste comme un relais de De Bruyne ? Ce n’est pas tellement dans son registre."

Taravel : "Oui, mais à lui de s’adapter à l’image d’un Benzema avec Ronaldo à l’époque. A-t-il cette capacité ?"

Chatelle : "As-tu perçu cela dans ses dernières prestations avec les Diables ? Là où je ne suis pas d’accord avec toi, Alex, c’est pourquoi se dire qu’il doit absolument commencer les matchs ?"

Teklak : "Parce que sur le banc, cela ne marchera pas."

Taravel : "J’irai même plus loin : pour moi, c’est soit il est titulaire, soit tu ne le prends pas."

Teklak : "C’est le type de joueur qui, quand il démarre sur le banc, est difficile à utiliser dans le match. Peut-être pour conserver le ballon et le résultat."

Chatelle : "Je trouve cela très réducteur. Alors, tu peux dire cela de beaucoup de joueurs. Dans l’équipe-type actuelle, je monte De Bruyne d’un cran à côté de Trossard. Là, c’est trop tard pour le faire."

Teklak : "Martinez est piégé par le truc, il est obligé de le faire débuter le tournoi. Après, s’il voit que cela ne va pas…"

Chatelle : "Il a quand même entrouvert la porte quand il ne le range pas dans les incontournables."

Teklak : "Le sortir réveillerait des polémiques aussi, qui influeraient dans le groupe."

Chatelle : "Par contre, ce qui joue en faveur d’Eden c’est que, dans le groupe, ils veulent qu’il joue. Ils ont toujours cette admiration. Ils acceptent qu’il soit sur un piédestal. Tant que c’est le cas, le coach n’a pas de raison de changer les choses."

Teklak : "L’équilibre est précaire."

Du coup, qui sera le joueur clef des Diables ?

Taravel : "De Bruyne."

Chatelle : "Ou Courtois, vu la situation actuelle. Mais est-ce que Courtois peut nous sauver comme Mignolet a sauvé Bruges ?"

Ne craignez-vous pas de revoir De Bruyne s’agacer comme aux Pays-Bas ?

Teklak : "Il partait seul en pressing en laissant des boulevards dans son dos. Quand il fait cela, il est insupportable et Martinez n’arrive pas à le recadrer. Cela amène du désordre dans l’équipe."

Taravel : "Quand il y a des passes qui ne sont pas dans le timing qu’il veut, il a des gestes d’humeur."

Teklak : "Et il a besoin de Lukaku. Tout est réglé comme du papier à musique à City, pas en sélection. Et cela l’agace. On aura peut-être plus besoin de Courtois. Pour De Bruyne, il a besoin de l’organisation."

Chatelle : "On n’a pas un fond de jeu suffisamment profond. Ce sont nos deux extrémités qui vont devoir être à la hauteur. On revient sur les classiques : l’orgueil."

Teklak : "Mais c’est la nature d’une Coupe du monde."

Qui verra les Diables affronter le Maroc au deuxième match…

Teklak : "Il y a beaucoup de talents, un très bon gardien, d’excellents latéraux, mais on va passer. Je ne peux pas imaginer les Belges ne pas passer. Je le dis depuis le tirage."

Chatelle : "C’est bien, vous me rassurez les gars (rires). Mazraoui et Hakimi sur les côtés, c’est très fort."

Teklak : "Techniquement, ils sont doués. Mais on passera."

Restera alors la Croatie…

Chatelle : "Et ce match peut correspondre à nos qualités, dans le sens où c’est une équipe qui adore avoir le ballon. Est-ce que cela ne nous convient pas plus si Lukaku est de retour ? Surtout si on a bien entamé notre groupe. Tout dépendra des deux premiers matchs. Autant, je trouve que c’est une équipe qui continue à me faire peur quand elle se met à jouer. Mais comme ils n’ont pas spécialement de buteur, ils peuvent avoir le ballon. Mais qui va les mettre au fond ? Orsic ? Kramaric ?"

Taravel : "D’accord, mais il faut qu’ils aient le ballon loin du but adverse. Parce que Modric dans les 30 derniers mètres va trouver des passes. Il faudra les punir en transition."

Chatelle : "Stanisic aussi, quel joueur !"

Taravel : "Ils ont cette culture du milieu…"

Teklak : "Et les Diables termineront donc premiers du groupe."

Taravel : "Oui, mais je me répète : tout va dépendre du Canada."

Chatelle : "S’ils sont deuxièmes, je suis déjà content."

Teklak : "Je comprends les doutes. Mais être éliminé dès la phase des groupes serait un camouflet pour la Belgique, pour Martinez, pour tout le monde. Sortir du groupe est une nécessité. Je pense que ce sera le cas."